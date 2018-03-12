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На Старосимферопольском шоссе в Подольске столкнулись два автомобиля
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Происшествия — 12 Марта 2018, 11:06
Как сообщает очевидец происшествия а «РИАМО в Подольске», в подмосковном Подольске на Старосимферопольском шоссе столкнулись 2 легковых автомобиля, есть пострадавшие в результате ДТП .
По словам очевидца, проезжая 11 марта примерно в 20:00 по Старосимферопольскому шоссе в сторону микрорайона Львовский. На посту ДПС увидел ДТП: при этом стояли автомобили ВАЗ-2114 и BMW. Передняя часть из-за столкновения была сильно повреждена у отечественного автомобиля , а у иномарки сильных повреждений я не увидел.
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