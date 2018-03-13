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В одной из аптек Ногинска мужчина устроил стрельбу
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Происшествия — 13 Марта 2018, 12:35
Как информируется в в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении хулиганства, в помещении одной из аптек подмосковного Ногинска он открыл стрельбу из травматического пистолета.
От местного жителя в дежурную часть МУ МВД России «Ногинское» поступило сообщение о том, что между пятью мужчинами на улице Климова произошел конфликт с применением оружия.
Проведя оперативно-розыскные мероприятия сотрудники уголовного розыска установил и задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении данного преступления.
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