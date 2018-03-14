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Погибшие при пожаре в доме в Люберцах могли быть бомжами
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Происшествия — 14 Марта 2018, 11:56
Как сообщает «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев, 3 человека, погибщие в пожаре в расселенном доме по улице 8 Марта в Люберцах, предположительно, не имели определенного места жительства .
В оперативно-дежурную смену ЦУКС вечером 13 марта поступило сообщение о пожаре в расселенном доме №47 по улице 8 Марта в Люберцах.
Какаев уточнил, что этот дом был полностью расселён и готовился под снос, в нем никто не проживал.
Также он сообщил, что при ликвидации пожара были задействованы 42 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС – 19 человек и 6 единиц техники. Привлекались силы и средства из Москвы, Реутова и Люберец.
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