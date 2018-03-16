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За минувшие сутки в Подмосковье произошло более 15 пожаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Марта 2018, 10:52
Как говорится на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, за прошедшие сутки в Подмосковье произошло свыше 15 пожаров, на их тушение привлекали порядка 140 человек .
В сообщении говорится, - «Пожаров - 16. Спасено - 2. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 140 человек, 40 единиц техники».
Специалисты 6 раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли 5 человек. Для этого привлекли 26 человек и 6 единиц техники.
Аварий на водных объектах не установлено.
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