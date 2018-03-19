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Подмосковье мошенники похитили у граждан более 5,5 млн руб под видом вкладов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Марта 2018, 11:43
Как информируется в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, в Ногинске полицейские задержали двоих 28-летних жителей Московской области, которые подозреваются в мошенничестве с вкладами на сумму более 5,5 миллионов рублей.
По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Татьяны Петровой, - «Установлено, что злоумышленники под видом работников дополнительного офиса одного из известных банков, расположенного на улице Рабочая в Ногинске, незаконно принимали от граждан финансовые средства в виде вкладов под высокий процент. После чего скрылись с полученными деньгами».
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