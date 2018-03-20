20марта 2018
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В Подмосковье в минувшие сутки произошло около 20 пожаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Марта 2018, 10:31
Как говорится на сайте Главного управления МЧС России по Московской области во вторник, в Подмосковье за прошедшие сутки зарегистрировали около 20 возгораний , для тушения пожаров привлекли 140 человек.
В сообщении говорится, - «Количество пожаров - шестнадцать. Спасены 2 человека. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались сто сорок человек и сорок единиц техники».
8 раз спасатели реагировали на дорожно-транспортные происшествия, при этом были спасены восемь человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.
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