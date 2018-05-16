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В Красногорске задержали мужчину с гашишем и амфетамином
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Мая 2018, 12:04
Как проинформировал «РИАМО в Красногорске» представитель Главного управления МВД России по Московской области, в Красногорске полицейские задержали мужчину, у которого при себе оказалось более 24 граммов гашиша и 9 граммов амфетамина.
Следователи возбудили уголовное дело по данному факту по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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