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Задержали сотрудников Ространснадзора в Подмосковье, которые подозреваются во взятках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Мая 2018, 12:32
Как написано в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, полицейские задержали руководителей и работников Одинцовского межрайонного отдела управления государственного автотранспортного надзора, а также коммерсантов, которые подозреваются в получении и даче взяток за проезд перегруженного транспорта на дорогах.
Во время обысков в офисах и квартирах должностных лиц и коммерческих организаций обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, списки транспортных средств с государственными номерами, которые находятся под контролем и покровительством чиновников, свыше 40 печатей, электронные носители информации и документы.
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