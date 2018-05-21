21мая 2018
понедельник
|
Пдозреваемого в убийстве собутыльника на Флотском проезде в Подольске задержала полиция
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 21 Мая 2018, 11:12
Как рассказал «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, задержали подозреваемого в убийстве мужчины в ходе совместного распития спиртных напитков на Флотском проезде в Подольске , тело погибшего обнаружили после тушения пожара.
20 мая в 4:33 в Подольске на Флотском проезде, дом №3 в своей квартире после тушения пожара с ножевыми ранениями был обнаружен труп человека, 1985 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по данному факту следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области .
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +17 +19
вечером +12 +14 ночью +8 +10
Котировки
Партнеры