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В Коломенском округе ликвидировали нарколабораторию по производству амфетамина
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Мая 2018, 11:17
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в Коломенском округе Подмосковья пресекли деятельность нарколаборатории, были задержаны два местных жителя.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов по улице Комсомольская сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Коломенскому городскому округу задержаны 2 местных жителя в возрасте 25 и 28 лет, которые подозреваются в незаконном производстве и сбыте психотропных веществ.
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