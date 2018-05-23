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В Подольске пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном строении
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Происшествия — 23 Мая 2018, 11:21
Как информируется «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны, в микрорайоне Кузнечики Подольска сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в заброшенном строении.
Как сообщил сотрудник, вчера вечером (22 мая - ред.) произошло возгорание в микрорайоне Кузнечики в одном из строений заброшенной военной части. Загорелся мусор, который неизвестные и подожгли. Сотрудники пожарной охраны возгорание ликвидировали. В результате никто не пострадал.
Как сказала одна из жительниц микрорайона, пожар произошел около 19:50 на улице Флотский проезд, недалеко от дома №1.
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