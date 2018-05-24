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В Королеве произошел пожар в частном доме
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Мая 2018, 11:04
Как сказано на сайте ГУ МЧС России по Московской области, вечером 23 мая в подмосковном Королеве загорелся частный дом на улице Добролюбова, тринадцать человек были привлечены к тушению пожара.
23 мая в 20:52 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: улица Добролюбова, дом №4. Возгорание было ликвидировано пожарными подразделениями.
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