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Полицейские изъяли у пассажира такси 3 свертка с марихуаной в Кашире

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Происшествия — 24 Мая 2018, 11:12

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, на автодороге М-4 «Дон» в подмосковном городском округе Кашира полицейские изъяли у пассажира такси 3 свертка, в которых находилось около ста граммов марихуаны, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

На специализированном посту, сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками из ОМВД России по городскому округу Кашира, который расположен на 111 километре автодороги М-4 «Дон», остановили такси, в котором в качестве пассажира находился ранее судимый 32-летний житель столицы, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

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