25мая 2018
пятница
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3 автомобиля столкнулись на Комсомольской улице в Подольске
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Происшествия — 25 Мая 2018, 11:10
Как рассказал «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия, в пятницу утром в Подольске 3 автомобиля столкнулись на мосту на Комсомольской улице.
По словам очевидец, - «Сегодня (25 мая - ред.) я проезжал по мосту через железнодорожные пути на Комсомольской улице и увидел ДТП: столкнулись автомобиль Ford и две «Газели». Они стояли «паровозиком» (столкнувшись друг с другом бамперами – ред.). На тот момент, когда я проезжал, было около 6:30».
Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», по состоянию на 9:34 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.
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