25мая 2018
пятница
|
В результате пожара в автосервисе в Балашихе никто не пострадал
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 25 Мая 2018, 11:16
Как проинформировал «РИАМО в Балашихе» сотрудник организации, в результате пожара в автосервисе в микрорайоне Саввино Балашихи никто не пострадал.
24 мая вечером в микрорайоне Саввино произошло возгорание в автосервисе по адресу: улица 1 Мая, дом 10А. Огнеборцы в составе девятнадцати человек потушили пожар в 18:30, также к ликвидации возгорания привлекли пять единиц техники.
Сотрудник автосервиса сказал, - «Пожар быстро потушили, благодаря этому строение не сильно повреждено, пострадавших нет».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
ночью +6 +8 утром +12 +14
Котировки
Партнеры