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Возгорание в строении в Королеве ликвидировали пожарные
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Происшествия — 28 Мая 2018, 11:43
Как информируется на сайте главного управления МЧС России по Московской области, в подмосковном Королеве сгорело нежилое строение, пожар тушили двенадцать человек.
27 мая в 15:12 поступило сообщение о пожаре в оперативно-дежурную смену ЦУКС , возгорание произошло в нежилом строении по адресу: город Королев, улица Горького, дом №45.
Для тушения были привлечены двенадцать человек и 4 единицы техники.
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