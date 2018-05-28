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Задержали подозреваемого в серии краж оборудования лифтов в Серпухове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Мая 2018, 11:48
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, сотрудниками полиции МУ МВД России «Серпуховское» задержан 39-летний местный житель, который подозревается в совершении серии краж, он крал лифтовое оборудование, которое затем сдавал в пункт приема металла.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровы, оперативники, когда изучили записи камер видеонаблюдения, установили и задержали правонарушителя возле одного из домов по улице Ворошилова после совершения аналогичного преступления. В ходе личного досмотра у мужчины полицейскими обнаружен и изъят 30-метровый электропровод.
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