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За убийство сожителя женщину задержали в Солнечногорском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 29 Мая 2018, 17:53
Как сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, в Солнечногорском районе Подмосковья была задержана женщина, подозревающаяся в убийстве сожителя.
Поступило сообщение в правоохранительные органы Солнечногорского района о госпитализации в ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» 36-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки, который впоследствии скончался от полученных ранений. Было возбуждено уголовное дело по данному факту.
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