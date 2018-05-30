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Задержали по подозрению в мошенничестве в ломбарде двух жительниц Люберец
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Мая 2018, 10:45
Как информируется на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области, в городском округе Люберцы сотрудники полиции задержали двух местных жительниц, подозревающиеся в мошенничестве в ломбарде на сумму более 80 000 рублей, им грозит до десяти лет тюрьмы .
Поступило заявление от представителя одной из кредитных организаций о совершенном мошенничестве в дежурную часть 1-го отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» .
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей «Мошенничество».
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