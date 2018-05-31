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Похитили в Ленинском районе автомобиль стоимостью 1,8 млн рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 31 Мая 2018, 11:13
Как рассказал РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в Ленинском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту кражи автомобиля Toyota Camry стоимостью около 1,8 миллиона рублей.
Собеседник агентства сообщил о том, что 30 мая в 05:10 в дежурную часть обратился мужчина с заявлением о том, что в период времени с 00:30 до 05:00 от его дома заявителя в Ленинском районе неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 1,8 миллиона рублей.
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