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Мужчина попал в больницу после поножовщины с собутыльником в Ногинском районе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 31 Мая 2018, 11:27
Как рассказал РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в Ногинском районе Подмосковья врачи госпитализировали мужчину с колото-резаным ранение грудной клетки, его собутыльника, которого подозревают в преступлении, задержала полиция.
30 мая в 00:30 в Ногинском районе, деревня Щемилово, улица Орлова, бригада скорой помощи доставила в ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки.
Собеседник агентства сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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