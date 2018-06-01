01июня 2018
пятница
|
Угнали в Ленинском районе автомобиль Mazda стоимостью 1,2 млн рублей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 1 Июня 2018, 13:05
Как рассказал РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в Ленинском районе Подмосковья неизвестные похитили автомобиль Mazda стоимостью 1,2 миллиона рублей, уголовное дело возбуждено по данному факту .
В дежурную часть 31 мая в 05:25 обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля.
Собеседник агенства сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
вечером +10 +12 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры