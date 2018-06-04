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В Подмосковье изъяли у мужчин около 5,5 кг героина
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Июня 2018, 11:10
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, полицейские задержали в подмосковном Ногинске двоих уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте 22 и 23 лет, которые подозреваются в незаконном сбыте порядка 5,5 килограммов героина.
Уголовное дело возбуждено по данному факту по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
Мужчин поместили под стражу. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.
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