04июня 2018
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В микрорайоне Балашихи загорелся сарай
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Июня 2018, 11:26
Как сказано на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области, в ночь на понедельник в микрорайоне Салтыковка Балашихи произошел пожар в сарае, пожарным удалось ликвидировать возгорание.
В тушении были задействованы девятнадцать человек и 5 единиц техники.В 3:00 пожар ликвидировали.
В сообщении написано, - «4 июня 2018 года в 1:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Северная, дом 10».
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