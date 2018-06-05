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На остановке в Балашихе автобус врезался в столб
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Происшествия — 5 Июня 2018, 11:19
Как рассказал представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», на улице Спортивная в Балашихе автобус врезался в опору линий электропередач, никто не пострадал.
Представитель ГИБДД сказал, -«В 17:10 4 июня на улице Спортивная автобус наехал на опору линий электропередач, пострадавших нет».
Также он сообщил, что автобус следовал по маршруту №110. По словам очевидцев, столб быстро заменили, электроснабжение восстановили.
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