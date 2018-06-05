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Сбил девушку и скрылся с места ДТП автомобиль в Балашихе
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Происшествия — 5 Июня 2018, 11:26
Как проинформировал представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», автомобиль сбил девушку и скрылся с места происшествия в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи.
Представитель сообщил, - «Второго июня в 22:05 в микрорайоне Кучино на пересечении Носовихинского шоссе с улицей Почтовой на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на девушку. Водитель скрылся с места происшествия, в настоящее время он разыскивается».
Он также рассказал, что девушка обратилась в полицию только на следующий день, сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.
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