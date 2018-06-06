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Один из участников дорожного инцидента у ж/д станции «Люберцы‑2» уснул за рулем
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Июня 2018, 11:23
Как рассказала «РИАМО в Люберцах» сотрудница службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», виновником аварии, которая произошла около железнодорожной станции «Люберцы-2», по предварительным данным, стал водитель одной из грузовых машин, заснувший за рулем.
В 06 июня в 06:35 в районе станции «Люберцы 2» (Черустинская ветка) Казанского направления Московской железной дороги на пути выбросило грузовой автомобиль в следствие ДТП на автомобильной дороге, которая расположена рядом с путями. Столкновения с поездами не было.
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