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При столкновении автомобиля с деревом в Одинцове погиб один человек
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Июня 2018, 11:25
Как проинформировал РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, автомобиль врезался в дерево в подмосковном Одинцове, в результате аварии погиб человек.
Собеседник агентства сообщил, о том, что в 07:53 произошёл наезд на дерево легкового автомобиля по адресу: улица Запрудная у дома №11. В результате ДТП один человек погиб.
Также он проинформировал, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
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