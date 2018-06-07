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В столице задержали молодого человека, который пытался изнасиловать троих женщин
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Происшествия — 7 Июня 2018, 12:56
Как рассказала РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, мужчину, пытавшийся в состоянии алкогольного опьянения изнасиловать троих женщин, задержали в столице.
Как считает следствие, в ночь с 4 на 5 июня молодой человек, который находился на территории Можайского района Москвы, совершил 3 покушения на изнасилование незнакомых ему женщин, у одной из которых он похитил мобильный телефон. Довести свой преступный умысел злоумышленнику не удалось, так как все потерпевшие оказали ему активное сопротивление.
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