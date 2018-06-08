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В Подмосковье в минувшие сутки произошло более десяти пожаров
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Июня 2018, 12:03
На сайте ГУ МЧС РФ по региону 08 июня говорится о том, что за минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали двенадцать возгораний, к их тушению привлекалось более ста человек.
В сообщении сказано, - «Пожаров – двенадцать. Спасено – семнадцать. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 105 человек, 30 единиц техники» .
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали двенадцать раз, при этом были спасены четырнадцать человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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