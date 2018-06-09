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Возбудили дело по факту мошенничества с землей в Пушкинском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Июня 2018, 11:06
Как сказано на сайте прокуратуры Московской области, по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о мошенничестве с землей в Пушкинском районе Подмосковья.
По обращению местных жителей пушкинская городская прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства на поднадзорной территории.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для дачи правовой оценки, который возбудил и расследует 2уголовных дела по части 4 статьи 159 УПК РФ (мошенничество).
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