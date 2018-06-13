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Дерево упало на дорогу и порвало провода в поселке МИС Подольска
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 13 Июня 2018, 11:35
Как проинформировала «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия, в поселке МИС подмосковного Подольска дерево упало на дорогу и порвало провода высокого напряжения, коммунальщики оперативно убрали дерево которое упало.
12 июня инцидент произошел вечером на мосту через реку Раковка в поселке МИС.
Как сообщила очевидец, что объехать упавшее дерево можно было с трудом, однако жителям обещали восстановить провода и освещение на мосту до конца дня.
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