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13 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Июня 2018, 11:39
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по региону, в Московской области за последние сутки произошло тринадцать возгораний, к их тушению привлекали более ста человек.
В сообщении сказано, - «Пожаров – тринадцать. Спасенных – 1. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 116 человек, 33 единицы техники».
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали четырнадцать раз, при этом были спасены двенадцать человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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