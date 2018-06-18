18июня 2018
понедельник
|
Cвыше семидесяти уголовных преступлений за минувшие 2 недели раскрыла полиция Люберец
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 18 Июня 2018, 10:56
Как информируется в понедельник на оперативном совещании в администрации горокруга начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев, в период с 4 по 17 июня сотрудники полиции Люберец по горячим следам раскрыли семьдесят пять уголовных дел.
Романцев сообщил о том, что личный состав работает в усиленном варианте несения службы. Полицейские Люберец оказывают помощь московским коллегам в работе на чемпионате мира по футболу.
В заключение Романцев добавил, - «Никаких резонансных преступлений за две недели в городском округе не было» .
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
вечером +14 +16 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры