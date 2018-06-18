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В Волоколамском районе горел частный дом
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Июня 2018, 11:10
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, пожар произошел в частном в Волоколамском районе Подмосковья, к тушению привлекли четырнадцать спасателей, а также четыре единицы техники.
В сообщении сказано, - «17 июня 23:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Волоколамский муниципальный район, улица Цветочная, дом 2. В 00:20 – ликвидация пожара» .
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