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Мошенники под видом сотрудников «Водоканала» навязывают фильтры жителям Подольска
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Происшествия — 18 Июня 2018, 11:12
На сайте предприятия информируется о том, что муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» в Подольске предупреждает жителей о мошенниках, которые, притворяясь сотрудниками этой организации, навязывают установку фильтров по завышенной стоимости.
В основном на людей пожилого возраста рассчитан обман , поэтому злоумышленники предпочитают работать в дневное время суток, когда рядом нет бдительных родственников потенциальных жертв. Еще большей заманчивости предложению добавляют специальные скидки для пенсионеров, льготы ветеранам, а также возможность бесплатной проверки пригодности труб и монтажа приобретенной системы фильтрации.
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