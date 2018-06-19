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5 человек пострадали в ДТП в Ступине
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Происшествия — 19 Июня 2018, 10:46
Как говорится во вторник на сайте регионального главка МЧС России, легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине дороги фуру в подмосковном Ступине, пострадали 5 человек.
В сообщении сказано, - «В 00:20 19 июня от очевидца на пульт диспетчера системы-112 Ступина поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Пострадали пять человек (детей нет)».
При движении водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и врезался на обочине в стоящую фуру.
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