19июня 2018
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Более двадцати пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Июня 2018, 10:48
19 июня 2018 года на сайте регионального главка МЧС России информируется о том, что на территории Московской области за прошедшие сутки зарегистрировано более двавдцати пожаров, к их тушению привлекали пятьдесят три единицы техники, на ДТП спасатели реагировали семнадцать раз .
Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В 00:10 в Долгопрудном загорелся магазин «Стройматериалов». Площадь пожара составила триста квадратных метров. Пострадавших нет. В 01:15 — локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 01:41 — ликвидация открытого горения. В 04:18 — ликвидация последствий пожара.
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