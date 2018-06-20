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15 пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Июня 2018, 10:39
Как информируется 20 июня на сайте регионального главка МЧС России, на территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали пятнадцать пожаров, к их тушению привлекли 133 человека личного состава, на ДТП спасатели реагировали четырнадцать раз .
На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 14 раз, при этом спасли семнадцать человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
Обнаружены артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны в Волоколамском и Лотошинском районах . Угрозы жизни и деятельности населения нет.
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