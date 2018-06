Нашли мертвым в отеле в Колумбии российского ведущего

Как сообщается РИА Новости, российский телеведущий и шоумен Андрей Бородин погиб в Колумбии, информацию подтвердили в посольстве РФ в Боготе.Пресс-секретарь дипмиссии Евгений Наумов сообщил, по прибытию в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии.Наумов рассказал также, что в настоящие время в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на родину.Бородин был начинающим артистом. На его странице в Instagram выложены записи с его участием в телешоу на канале СТС Love, а также с выступлениями на концертах. В 2017 году он выпустил первый клип на песню He made in China. Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

