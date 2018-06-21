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Нашли мертвым в отеле в Колумбии российского ведущего
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Июня 2018, 10:41
Как сообщается РИА Новости, российский телеведущий и шоумен Андрей Бородин погиб в Колумбии, информацию подтвердили в посольстве РФ в Боготе.
Пресс-секретарь дипмиссии Евгений Наумов сообщил, по прибытию в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии.
Наумов рассказал также, что в настоящие время в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на родину.
Бородин был начинающим артистом. На его странице в Instagram выложены записи с его участием в телешоу на канале СТС Love, а также с выступлениями на концертах. В 2017 году он выпустил первый клип на песню He made in China.
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