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В Подмосковье за минувшие сутки произошло более 15 пожаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Июня 2018, 10:46
Как сказано на сайте ГУ МЧС России по Московской области, специалисты зафиксировали за прошедшие сутки более пятнадцати пожаров на территории Подмосковья, к их тушению привлекалось сто сорок человек.
В сообщении сказано, - «Пожаров – шестнадцать. Спасенных – нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 140 человек, сорок единиц техники».
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали семнадцать раз, при этом были спасены восемнадцать человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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