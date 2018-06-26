26июня 2018
вторник
|
В результате ДТП в Можайске погиб один человек
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 26 Июня 2018, 11:18
Как информируется в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, один человек погиб в результате дорожной аварии в подмосковном Можайске, обстоятельства ДТП устанавливаются.
В сообщении сказано, - «В деревне Отяково Можайска произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погиб один человек» .
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры