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На Дзержинском шоссе в Котельниках маршрутка въехала в отбойник
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Происшествия — 27 Июня 2018, 11:20
Как рассказал «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия, 27 июня утром маршрутное такси въехало в отбойник на Дзержинском шоссе в Котельниках.
Очевидец сообщил, - «Маршрутное такси врезалось в отбойник на Дзержинском шоссе в Котельниках, не доезжая моста Новорязанского шоссе. Она ехала в левом ряду в сторону Смирновской улицы в Люберцах и не с кем не столкнувшись въехала в отбойник, находившийся посреди шоссе».
По его словам, возможно водитель отвлекся от управления транспортным средством.
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