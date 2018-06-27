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Ликвидировали возгорание транспортного средства в микрорайоне Подольска
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Происшествия — 27 Июня 2018, 11:24
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, сотрудники пожарной охраны в Подольске ликвидировали возгорание транспортного средства на улице Мичурина в микрорайоне Климовск.
В сообщении сказано, - «В оперативно-дежурную смену в среду (27 июня – ред.) в 1:54 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Мичурина, дом 7. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 2:27. Пострадавших нет».
Всего в ликвидации возгорания принимали участие 1 единица техники и 4 человека.
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