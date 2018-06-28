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На Большой Серпуховской улице в Подольске столкнулись 2 иномарки
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Происшествия — 28 Июня 2018, 11:03
Как рассказал «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия, в Подольске на Большой Серпуховской улице столкнулись 2 иномарки, в результате происшествия могут быть пострадавшие.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух иномарок произошло 28 июня утром на Большой Серпуховской улице в Подольске недалеко от остановки «Железнодорожный».
Согласно видео ДТП, которое было снято одним из очевидцев происшествия и опубликованному в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», повреждения у автомобилей серьезные. Также из-за аварии произошел разлив топлива на автодорогу.
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