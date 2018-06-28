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6 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Июня 2018, 11:07
28 июня по информации опубликованной на сайте регионального главка МЧС России, на территории Подмосковья за минувшие сутки зарегистрировали 6 возгораний, к тушению пожаров привлекли тринадцать единиц техники .
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали шестнадцать раз, при этом спасли двадцать человек. ЧП на водных бассейнах не зарегистрировали.
За сутки в Подмосковье зарегистрирован 1 очаг горения сухой травы. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 2 очага природных пожаров на площади 1,85 гектара на территории Московского военного и Ступинского лесничеств.
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