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15 пожаров произошло за прошедшие сутки в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 29 Июня 2018, 10:51
По данным на сайте регионального главка МЧС России, на территории Подмосковья в минувшие сутки произошло пятнадцать возгораний, к их тушению привлекли 45 единиц техники.
На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали двадцать раз, при этом спасли 23 человека. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.
За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано. За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрирован один очаг природного пожара на площади 0,03 гектара в Шатуре. Пожар полностью ликвидировали.
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