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15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Июля 2018, 11:23
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по региону ,в Московской области за последние сутки произошло пятнадцать возгораний, к их тушению привлекали почти 180 человек.
В сообщении сказано, - «Пожаров – 15. Спасенных – 1. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 177 человек, 59 единиц техники».
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали пятнадцать раз, при этом были спасены двадцать человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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