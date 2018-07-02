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3 пожара ликвидировали в Люберцах и Дзержинском за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Июля 2018, 11:24
02 июля на оперативном совещании в администрации заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев рассказал о том, что с 25 июня по 1 июля в городских округах Люберцы и Дзержинский произошло 3 пожара .
Катаев сказал, - «За прошедшую неделю на территории Люберецкого гарнизона произошло 3 пожара, из них на территории городского округа Люберцы – 2, 1– в Дзержинском».
Он также добавил, что 26 июня в 11:27 в деревне Мотяково на одном участке обгорели 4 строительные бытовки по всей площади, травму получил гражданин 1958 года рождения, с ожогами первой степени его доставили в Люберецкую больницу.
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