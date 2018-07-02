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В одном из домов деревни Сергеевка в Подольске пожарные потушили возгорание
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Происшествия — 2 Июля 2018, 11:26
Как рассказал «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны, в подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в частном доме деревни Сергеевка.
1 июля поздно вечером произошел пожар в частном доме деревни Сергеевка в Подольске . Сообщение о пожаре поступило в 21:00. Огонь виднелся за несколько километров от пожара, а в районе 21:30 черный густой дым был отчетливо виден с Южного обхода и поселка Сосновый бор.
На сайте Главного управления МЧС России по Московской области сообщается о том, что пожар ликвидировали в 4:10.
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